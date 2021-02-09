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До 1 октября инвалидность будет оформляться по упрощенной схеме

9 февраля в 12:39 Общество 0 235 Карина Мелова
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9 февраля на веб-ресурсе правительства РФ появилась информация о том, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить временный порядок установления или подтверждения инвалидности до 1 октября текущего года.

При этом ранее утвержденная схема была некоторым образом модифицирована. Так, лицам, оформляющим инвалидность в первый раз, не придется дополнительно проходить медосмотр.

В пояснительной записке к постановлению идет речь о следующем: «Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения».

Председатель правительства полагает, что на фоне пандемии упрощенная схема оформления инвалидности необходима и более комфортна. Кабмин планирует наладить работу системы таким образом, чтобы по истечении срока действия временного порядка большая часть инвалидов могли оформить или продлить группу без своего присутствия. Заняться решением данного вопроса поручено Минтруду России.
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