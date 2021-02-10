Президент РФ поздравил сограждан с Днем защитника Отечества

Веб-ресурс Кремля обнародовал обращение президента РФ к согражданам, в котором он поздравил их с Днем защитника Отечества.



Владимир Путин провозгласил: «Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина».



Как подчеркнул глава государства, в нынешнее время необходимо неустанно держать ухо востро, а военные силы и флот России способны незамедлительно реагировать в наиболее сложных ситуациях. По словам В. Путина, молодежь все больше интересуется воинской службой, выбирает профессию военного в качестве основной. Зачастую это происходит благодаря примерам доблестных офицеров. Помимо прочего, президент поблагодарил ветеранов, научивших наследников идти к победе и не сдаваться.



Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков ранее делился информацией о том, что сегодня Путин планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и провести несколько рабочих встреч в Кремле.