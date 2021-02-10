Главная > Общество

Взрыв в «девятиэтажке» в Нижнем Новгороде

26 февраля в 14:40 Общество 0 202 Карина Мелова
1 Изображение

26 февраля в 09:13 МСК в ГУ МЧС пришло уведомление о взрыве бытового газа в помещении кафе на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома, находящегося на Мещерском бульваре (Канавинский район, г. Нижний Новгород).

Предположительно, причиной хлопка газовоздушной смеси стали неполадки в газовом оборудовании. Площадь возгорания, возникшего в результате взрыва, достигла 30 кв. м. Произошло обрушение пристройки, а также повреждение нескольких транспортных средств. Обнаружено двое пострадавших, одну живую женщину с ожогами извлекли из-под завалов. Жильцов дома эвакуируют.

Согласно сведениям, полученным от Валерия Синькова, начальника ГУ МЧС России по области, газ в дом заведен не был. На место аварии прибыл заммэра Дмитрий Сивохин. Заведено уголовное дело об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

До начала осени стоимость подсолнечного масла не изменится

26 февраля в 13:42 Торговля

«Аэрофлот» назвал «фейковыми» уведомления о продаже билетов нового типа

26 февраля в 13:03 Туризм

Матвиенко предложила принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса

26 февраля в 11:58 Бизнес

Новый порядок техосмотра начнет действовать 1 октября

25 февраля в 14:32 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Предпринимателям могут позволить использовать только Business ID Руководители министерств иностранных дел членов Евросоюза отреагировали на отказ РФ освободить Навального «За правду» сольется воедино с «Патриотами России» и «справороссами» Билл Гейтс избавляется от акций Uber и Alibaba Президент РФ поздравил сограждан с Днем защитника Отечества

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Top.Mail.Ru