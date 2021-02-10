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Взрыв в «девятиэтажке» в Нижнем Новгороде
26 февраля в 14:40 Общество 0 202 Карина Мелова
26 февраля в 09:13 МСК в ГУ МЧС пришло уведомление о взрыве бытового газа в помещении кафе на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома, находящегося на Мещерском бульваре (Канавинский район, г. Нижний Новгород).
Предположительно, причиной хлопка газовоздушной смеси стали неполадки в газовом оборудовании. Площадь возгорания, возникшего в результате взрыва, достигла 30 кв. м. Произошло обрушение пристройки, а также повреждение нескольких транспортных средств. Обнаружено двое пострадавших, одну живую женщину с ожогами извлекли из-под завалов. Жильцов дома эвакуируют.
Согласно сведениям, полученным от Валерия Синькова, начальника ГУ МЧС России по области, газ в дом заведен не был. На место аварии прибыл заммэра Дмитрий Сивохин. Заведено уголовное дело об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
По материалам ТАСС
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