Екатеринбург: взрыв в жилом здании

Как уведомили экстренные службы, 2 марта в одном из жилых зданий Екатеринбурга произошел взрыв газовоздушной смеси (ист.: ТАСС).



По словам руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, инцидент случился в квартире на втором этаже трехэтажного дома номер 11 по улице Авиаторов. На месте аварии находились несколько человек, госпитализация в медучреждение понадобилась только одному 51-летнему мужчине с ожогами около 20 % тела.



Валерий Горелых поделился такими сведениями: «По предварительным данным, инцидент не носит криминального характера. Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата».