Обман по-новому

Агентству «РИА Новости» стало известно об очередной схеме мошенничества, следуя которой, правонарушители обращаются к россиянам в сообщении электронной почты, подобном письму от портала госуслуг и содержащем, помимо соответствующих гиперссылок, логотипов и шрифта, запрос на ввод страхового номера индивидуального лицевого счета и номера банковской карты с целью (якобы) сбора данных для получения соцвыплат на «Госулугах».



В фейковом сообщении, приходящем с адреса info@mybusinessplan.ru, говорится о начислении социальной компенсации, для оформления которой необходимо в личном кабинете обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В. При этом при входе в личный кабинет следует ввести номер СНИЛС, после чего – номер банковской карты.



Как уверяет специалист центра Сколково–РЭШ Егор Кривошея, количество подобных рассылок будет увеличиваться, приводя к утечке информации и потере пользователями доступа к учетным записям с личными данными. В случае фиксации мошеннических действий, необходимо связаться со службой технической поддержки портала государственных услуг, установить новый пароль и подать в правоохранительные органы заявление о преступлении.