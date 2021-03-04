Планам террориста в Калининградской области не суждено было сбыться

Федеральная служба безопасности предотвратила очередной террористический акт, задержав гражданина России, который собирался «по мотивам ненависти к действующей власти» взорвать объект энергетики в Калининградской области.



В соответствии с предоставленными службой данными, помимо планирования теракта, злоумышленник вербовал местных жителей для участия в преступной деятельности.



В частном доме, где произошло задержание, было найдено взрывное устройство кустарного изготовления, составляющие для производства взрывчатых веществ и материалы, оскорбляющие государственные органы Российской Федерации. В отношении готовившего теракт мужчины заведено уголовное дело. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

По материалам ТАСС

