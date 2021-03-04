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Планам террориста в Калининградской области не суждено было сбыться

Сегодня в 13:40 Общество 0 152 Карина Мелова
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Федеральная служба безопасности предотвратила очередной террористический акт, задержав гражданина России, который собирался «по мотивам ненависти к действующей власти» взорвать объект энергетики в Калининградской области.

В соответствии с предоставленными службой данными, помимо планирования теракта, злоумышленник вербовал местных жителей для участия в преступной деятельности.

В частном доме, где произошло задержание, было найдено взрывное устройство кустарного изготовления, составляющие для производства взрывчатых веществ и материалы, оскорбляющие государственные органы Российской Федерации. В отношении готовившего теракт мужчины заведено уголовное дело. Вопрос об избрании меры пресечения решается.
По материалам ТАСС
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