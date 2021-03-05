Цветы… Приятный или бесполезный подарок?

С 1 по 3 марта сервиса по поиску работы SuperJob опросил 1600 жительниц всех регионов России на предмет идеального для них подарка на праздник 8 Марта.



Как выявило анкетирование, наиболее интересная ситуация, как ни странно, сложилась вокруг цветов. 22 процента респондентов хотели бы получить букет в подарок, тогда как почти столько же (15 %) полагают, что это нерациональная трата средств, или остались недовольны подаренными им ранее цветами.



Семь процентов женщин в праздничный день были бы рады брендовой парфюмерии и косметике, тогда как шести процентам было бы достаточно ощутить заботу, любовь и внимание близких. Показатель 6 % достался также желающим стать в этот день обладательницами какого-либо гаджета или просто денег. О новых украшениях и путешествиях грезят по 5 % опрошенных. По три процента, не постеснявшись, заявили о желании получить в дар авто, квартиру или предложение выйти замуж.



Более скромные женщины готовы довольствоваться романтическим вечером, релаксом без выполнения каждодневных обязанностей, сладостями, предметами одежды или обуви, подарочными сертификатами.



Пять процентов респонденток не хотели бы среди своих презентов увидеть посуду, четыре процента – гели для душа, шампуни, сладости, недорогую косметику или парфюмерию. Негативные отзывы поступили и о разных мелочах, таких как статуэтки, свечи, вазы, открытки, сувениры.



Однако некоторые женщины поделились исключительно позитивными впечатлениями, заявив, что все их подарки полезны, поскольку «выбирались с душой».