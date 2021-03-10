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Сети Twitter кислород перекрыли не полностью
10 марта в 15:02 Общество 0 220 Карина Мелова
Согласно заявлению, сделанному в среду для телеканала «Россия 24» замруководителем Роскомнадзора Вадимом Субботиным, ограничение скорости в социальной сети Twitter будет применено исключительно к фото и видео и не затронет текстовые сообщения, не повлияет на коммуникацию пользователей посредством смс.
Меры по замедлению функционирования Twitter были приняты после того, как ресурс своевременно не удалил контент, размещение которого на территории Российской Федерации не допускается законом. Снижение скорости будет ощутимо на всех мобильных и на половине стационарных устройств до тех пор, пока соцсеть полностью не заблокирует запрещенные материалы.
Установлено, что, начиная с 2017 г., Twitter размещает недопустимые публикации, содержащие, например, элементы детской порнографии или призывы к суициду несовершеннолетних или приему наркотических средств (ист.: «Газета.ру»).
За неудаление запрещенных материалов, размещенных Интернет-ресурсом, в течение 24 часов, российское законодательство предписывает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Повторное нарушение закона влечет за собой увеличение взыскания до одной десятой суммы годового заработка компании.
На данном этапе, уверяет г-н Субботин, Роскомнадзор располагает юридическими основаниями для полной блокировки платформы Twitter, но не прибегает к этому.
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