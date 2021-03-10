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В данный момент ВОЗ не поддерживает введение сертификатов вакцинации

12 марта в 14:09 Общество 0 193 Карина Мелова
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На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения не поддерживает создание паспортов вакцинации с целью предоставления их обладателям каких-либо бонусов, например, возможности беспрепятственно пересекать границы. Такую позицию 12 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» озвучила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По словам г-жи Вуйнович, к этому мнению на данном этапе ВОЗ склоняется из-за недостаточного количества вакцин и тестирования их эффективности по предотвращению инфицирования, однако по прошествии приблизительно 3 месяцев можно будет ожидать решения чрезвычайного комитета всемирной организации по ковиду касательно введения паспортов.

Согласно информации, обнародованной 1 марта председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, ЕК намерена в текущем месяце разработать проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Прежде федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивала, что органы власти государств в составе ЕС поддерживают создание электронных сертификатов вакцинации и планируют разработать их к июню.
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