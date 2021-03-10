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В Facebook и Instagram появятся ярлыки возле публикаций о вакцинах от COVID-19

15 марта в 13:32 Общество 0 253 Карина Мелова
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Согласно посту Марка Цукерберга в блоге, в социальных сетях Facebook и Instagram публикации о прививочных препаратах от коронавируса будут отмечаться специальными ярлыками, содержащими предоставленные ВОЗ точные данные о безопасности вакцин. В частности, это может быть подтверждение того, что до одобрения органами власти препарат исследуется на предмет эффективности и безопасности.

Сообщается, что информация на ярлыках будет представлена на нескольких языках, а именно на английском, французском, испанском, португальском, индонезийском и арабском, однако в скором времени следует ожидать добавления других языков.

Прежде в Facebook пообещали удалять публикации с неправдивыми сведениями о прививочных препаратах от Covid-19, например, о создании вируса человеком, неэффективности, токсичности, опасности вакцины и т. д.

Помимо прочего, социальная сеть намерена содействовать организациям здравоохранения и чиновникам, развернув кампанию по популяризации вакцинации на глобальном уровне. Также учреждения, борющиеся с коронавирусом, смогут рассчитывать на 120 миллионов долларов от Facebook в качестве рекламных кредитов.
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