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Новый водозабор в Крыму готов к работе
18 марта в 13:14 Общество 0 176 Карина Мелова
В Крыму состоялась церемония ввода в эксплуатацию нового Бештерек-Зуйского водозабора, способного дополнительно обеспечить Симферополь 22 000 куб. м воды в сутки (ист.: ТАСС).
Намедни на упомянутом водозаборе запустили первую скважину, при этом воду к насосной станции «Белая» подвели на месяц раньше, чем было запланировано. Как известно, строительные работы велись в режиме 24/7 несмотря на зимние погодные условия. Вложения в проект превысили 1,3 миллиарда рублей.
Сооружение Бештерек-Зуйского водозабора является частью федеральной программы, нацеленной на развитие региона. Изначально ожидалось, что строительство продлится более 2 лет, однако этот срок сократился под влиянием засухи и острой нехватки воды на полуострове. Прежде Минстрой Крыма анонсировал запуск воды в начале апреля.
Российские власти выделили более 48 миллиардов рублей до 2024 г. для исправления ситуации с водоснабжением в Крыму. Глава государства В. Путин поручил правительству разработать комплексный план, в соответствии с которым должна быть достигнута цель по дополнительному снабжению полуострова водой в объеме минимум 310 000 куб. м в сутки.
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