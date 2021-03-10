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Химки: взрыв в многоквартирном доме
19 марта в 13:11 Общество 0 268 Карина Мелова
Согласно данным, полученным СМИ от представителей МЧС, 19 марта в 10:24 сотрудники экстренной службы получили уведомление о взрыве, вызванном (предположительно) хлопком газа в многоквартирном доме номер 16 на ул. Зеленой в Химках Московской области. Жилой дом, возведенный в 1983 г. был газифицирован.
Сообщается, что пожар охватил 5 квартир на восьмом и девятом этажах. Силами 57 человек и 15 единиц техники на 12 кв. м возгорание удалось локализовать. Обрушено 25 кв. м перекрытий между этажами, выбито много окон (ист.: ТАСС).
В Минздраве Подмосковья сообщили о троих погибших и четверых пострадавших («Известия»). Одного ребенка удалось спасти из-под завалов («Ведомости»).
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обязуется оказать необходимую помощь жильцам дома, в котором случилось ЧП.
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