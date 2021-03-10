Instagram в новой версии станет доступным детям

По данным агентства Bloomberg, соцсеть Facebook собирается разработать версию Instagram, ориентированную на детей, не достигших 13 лет.



Сотрудник Facebook Джо Осборн поделился такими сведениями: «Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов – как мы это делали с Messenger Kids, – которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое».



Как известно, сервис Messenger Kids является мессенджером Facebook, предназначенным для подростков и содержащим функцию родительского контроля, однако из-за некоторых багов юным пользователям удавалось устанавливать связь с людьми без ведома родителей, что представляло угрозу их безопасности (ист.: Прайм).



Напомним: социальную сеть Facebook создал девятнадцатилетний студент Марк Цукерберг в США в феврале 2004 г. Штаб-квартира компании находится в Менло-Парке в Калифорнии. Кроме Instagram, компания Facebook владеет сервисами Messenger и WhatsApp.