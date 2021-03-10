Эксперты сообщили россиянам о «подводных камнях» общения по WhatsApp

По мнению специалистов научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр», применение с целью коммуникации приложения WhatsApp на данном этапе не является полностью безопасным, поскольку заключаемое пользователями соглашение на обработку данных может позволить спецслужбам Соединенных Штатов следить за ними (ист.: Прайм).



Учитывая, что Facebook и WhatsApp – компании, зарегистрированные в США, они обязаны соблюдать американское законодательство, вследствие чего не исключена передача ими ключей шифрования спецслужбам на безосновательной основе.



Как уверяют эксперты, с такими полномочиями, а также серьезными материально-техническими инструментами американские спецслужбы смогут устанавливать слежку за пользователями мессенджера в любой точке земного шара, включая Россию.



Кроме того, WhatsApp и Facebook выделяют в резерв внушительный объем средств на потенциальные взыскания, последующие за обвинениями в нарушении компаниями принципов прозрачности обработки данных и нарушениями при обработке личных данных несовершеннолетних пользователей.