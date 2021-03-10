ФСБ предупредила теракт в Сочи

В среду, 24 марта, ЦОС ФСБ России уведомили ТАСС о несостоявшемся преступлении в Сочи. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали учащегося лицея, который собирался совершить террористический акт в образовательном учреждении, взорвав одноклассников.



О злонамеренных планах подростка стало известно из его публикаций в социальной сети «ВКонтакте», включая дневник с описанием изготовления взрывчатки. Одно из фото имело подпись: «Страшно, но надо».



Дома у задержанного выявили кустарным образом произведенное взрывчатое вещество, а также элементы сборки самодельного взрывного устройства. Помимо этого, у правонарушителя были обнаружены средства связи, указания по монтажу и использованию взрывного устройства и собранная информация о вооруженных нападениях на учебные заведения. В данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела.