Угроза взрыва в люберецких детских садах и школах

ТАСС стало известно о поступлении анонимного уведомления и минировании всех дошкольных и общеобразовательных учебных заведений в г. Люберцы Московской области. В частности, представитель экстренных служб поделился с информагентством такими сведениями: «Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех школах и детских садах в Люберцах».



В настоящий момент в указанных зданиях проходит инспекция кинологов.



Аналогичные анонимные угрозы взрыва в люберецких заведениях начали поступать еще в январе прошлого года. В них говорилось о возможности приведения в действие взрывных устройств не только в образовательных учреждениях, но и в административных зданиях, финансово-кредитных организациях, ТРЦ, кинотеатрах и на железнодорожных вокзалах. Все сообщения в итоге содержали ложные угрозы.