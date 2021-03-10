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Угроза взрыва в люберецких детских садах и школах

25 марта в 12:51 Общество 0 222 Карина Мелова
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ТАСС стало известно о поступлении анонимного уведомления и минировании всех дошкольных и общеобразовательных учебных заведений в г. Люберцы Московской области. В частности, представитель экстренных служб поделился с информагентством такими сведениями: «Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех школах и детских садах в Люберцах».

В настоящий момент в указанных зданиях проходит инспекция кинологов.

Аналогичные анонимные угрозы взрыва в люберецких заведениях начали поступать еще в январе прошлого года. В них говорилось о возможности приведения в действие взрывных устройств не только в образовательных учреждениях, но и в административных зданиях, финансово-кредитных организациях, ТРЦ, кинотеатрах и на железнодорожных вокзалах. Все сообщения в итоге содержали ложные угрозы.
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