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В Новосибирской области мошенники подделывали документы для пересечения российской границы
29 марта в 12:44 Общество 0 245 Карина Мелова
Ссылаясь на пресс-службу пограничной службы ФСБ, информагентство ТАСС уведомляет о задержании нескольких лиц, занимавшихся выдачей фейковых медицинских документов, позволяющих их обладателю попасть на территорию Российской Федерации. Среди выявленных бумаг справки с результатом теста на Covid-19.
Так, сотрудник ФСБ поделился такой информацией: «Пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России». Установлено, что мошенники изготавливали фальшивые документы, чтобы мигранты имели возможность избежать действий санитарных ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.
У нарушителей обнаружили более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений и денежные средства в национальной и заграничной валюте, общая сумма которых превышает три миллиона рублей. Заведены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
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