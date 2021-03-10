В Новосибирской области мошенники подделывали документы для пересечения российской границы

Ссылаясь на пресс-службу пограничной службы ФСБ, информагентство ТАСС уведомляет о задержании нескольких лиц, занимавшихся выдачей фейковых медицинских документов, позволяющих их обладателю попасть на территорию Российской Федерации. Среди выявленных бумаг справки с результатом теста на Covid-19.



Так, сотрудник ФСБ поделился такой информацией: «Пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России». Установлено, что мошенники изготавливали фальшивые документы, чтобы мигранты имели возможность избежать действий санитарных ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.



У нарушителей обнаружили более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений и денежные средства в национальной и заграничной валюте, общая сумма которых превышает три миллиона рублей. Заведены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).