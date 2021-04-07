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Финансовый взлет Маска наращивает обороты

6 апреля в 11:26 Общество 0 274 Карина Мелова
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По актуальным данным рейтинга Forbes Real-Time, за последние 24 часа к богатствам американского инженера и миллиардера Илона Маска прибавилось еще 6 миллиардов долларов. Этому поспособствовал рост ценных бумаг компании Tesla вследствие обнародования доклада о производстве и поставке электрокаров (ист.: «Известия»).

Так, 2 числа текущего месяца автопроизводитель указал, что в течение первого квартала 2021 года он изготовил свыше 180 000 электромобилей и обеспечил поставку более 184 000 единиц техники.

На данном этапе, имея состояние 169,8 миллиарда долларов, Илон Маск занимает вторую позицию в рейтинге богатейших людей мира, уступая лишь основателю Amazon Джеффу Безосу с его $188,6 млрд. Согласно сведениям, предоставленным журналом Forbes USA, наибольший доход Маску приносит 21 % акций компании Tesla, которыми он владеет.

10 марта был установлен суточный рекорд доходности американского предпринимателя, достигший $25,1 млрд.
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