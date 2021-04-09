9 апреля в РФ зафиксирована максимальная смертность от коронавируса с 31 марта

Сегодня оперативный штаб зафиксировал максимальное суточное количество случаев инфицирования COVID-19 с начала месяца – 9150. Вчерашний показатель был равен 8672. Всего за период распространения инфекции на территории РФ опасный вирус выявили у 4 623 984 человек.



Максимальный прирост заболеваемости за минувшие сутки определен в столице (+2421), Санкт-Петербурге (+703), Подмосковье (+594), Нижегородской (+249) и Ростовская (+242) областях.



За сутки от коронавируса умерли 402 пациента (из них 57 в Москве). Это наивысший показатель смертности от COVID-19, начиная с 31 марта. Всего от заболевания скончались 102 247 жителей страны.



Избавиться от коронавируса за последние 24 часа удалось 9662 пациентам. 273 037 человек продолжают лечение.



Как гласит статистика университета Джонса Хопкинса, Российская Федерация занимает пятое место в мире по количеству заболевших коронавирусом граждан, уступая Франции (5 млн), Индии (13 млн), Бразилии (13,3 млн) и США (31 млн).