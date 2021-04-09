Главная > Общество

9 апреля в РФ зафиксирована максимальная смертность от коронавируса с 31 марта

9 апреля в 15:42 Общество 0 167 Карина Мелова
1 Изображение

Сегодня оперативный штаб зафиксировал максимальное суточное количество случаев инфицирования COVID-19 с начала месяца – 9150. Вчерашний показатель был равен 8672. Всего за период распространения инфекции на территории РФ опасный вирус выявили у 4 623 984 человек.

Максимальный прирост заболеваемости за минувшие сутки определен в столице (+2421), Санкт-Петербурге (+703), Подмосковье (+594), Нижегородской (+249) и Ростовская (+242) областях.

За сутки от коронавируса умерли 402 пациента (из них 57 в Москве). Это наивысший показатель смертности от COVID-19, начиная с 31 марта. Всего от заболевания скончались 102 247 жителей страны.

Избавиться от коронавируса за последние 24 часа удалось 9662 пациентам. 273 037 человек продолжают лечение.

Как гласит статистика университета Джонса Хопкинса, Российская Федерация занимает пятое место в мире по количеству заболевших коронавирусом граждан, уступая Франции (5 млн), Индии (13 млн), Бразилии (13,3 млн) и США (31 млн).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В возрасте 99 лет скончался муж британской королевы

9 апреля в 17:21 Общество

«Вектор» получил разрешение на испытание еще одного прививочного препарата

9 апреля в 13:57 Медицина

Столичный Нефтепромбанк утратил лицензию

9 апреля в 11:54 Банки и кредитование

Российские пенсионеры получат выплаты за май раньше срока

8 апреля в 14:49 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Безработица в РФ продолжает сдавать позиции Не все банки соблюдают условия программы «ФОТ 2.0» в отношении МСБ Twitter в России все еще под санкциями Определена дата обращения президента к Федеральному собранию В ГД обсуждают улучшение условий семейной ипотеки

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Top.Mail.Ru