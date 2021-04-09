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В возрасте 99 лет скончался муж британской королевы

9 апреля в 17:21 Общество 0 163 Карина Мелова
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9 апреля веб-ресурс Букингемского дворца обнародовал новость о кончине супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Герцогу Эдинбургскому Филипу было 99 лет.

Королевская семья сообщает: «С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о смерти ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно ушел из жизни сегодня утром в Виндзорском замке».

Известно, что 16 февраля, почувствовав недомогание, герцог Эдинбургский обратился за медицинской помощью в медучреждение. После месяца борьбы с не связанной с коронавирусом инфекцией он был выписан из больницы. В ходе лечения 3 марта Филип на фоне сердечного заболевания перенес в больнице святого Варфоломея (Лондон) кардиологическую процедуру, а затем был переведен в больницу Эдуарда VII для восстановления здоровья. Ранее принц-консорт не проводил столько времени (28 ночей) в больнице.
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