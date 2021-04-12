Учащиеся вузов будут отдыхать с 1 по 10 мая

Согласно сообщению заместителя главы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрия Афанасьева, студенты будут дополнительно отдыхать в период с 1 по 10 мая. Ведомство занимается подготовкой соответствующего приказа (ист.: ТАСС).



В частности, г-н Афанасьев пояснил: «Скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано». Однако он не подтвердил связь данной меры с увеличением числа заразившихся коронавирусом.



23 апреля, реагируя на обращение с просьбой руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, политический лидер России Владимир Путин издал указ об объявлении нерабочими дни с 4 по 7 мая. При этом документ президента не регламентирует порядок работы предприятий с ненормированным графиком, но предписывает органам публичной власти и иным организациям указать количество сотрудников, обеспечивающих функционирование данных органов и организаций.



Роспотребнадзор посчитал рациональным ввести дополнительные выходные во избежание увеличения количества социальных контактов, что чревато скачком заболеваемости Covid-19.