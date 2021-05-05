В московском отеле «Вечный зов» случился пожар

Как сообщил ТАСС источник из Главного управления МЧС по Москве, сегодня в 03:27 на первом этаже и частично в коридоре пятиэтажного отеля «Вечный зов», расположенного на 6-й Кожуховской улице, начался пожар. Общая площадь возгорания, которому присвоили повышенный II номер сложности, достигла ста квадратных метров.



О данном происшествии представитель экстренных служб сообщил следующее: «Двое пострадавших умерли в больнице. Взрослые, спасти их не удалось». Он пояснил, что общее количество постравших – 18 (10 из них детского возраста). Для оказания помощи в медицинские учреждения доставлены 14 человек, включая 8 детей. Следственный комитет, однако, заявил о смерти одного человека.



Результатом пожара стало значительное задымление, которое перешло на все этажи гостиницы, где находились 305 постояльцев, в том числе 114 детей, прибывших в столицу на слет кадетов. Предположительно, возгорание стало следствием короткого замыкания. Точная причина устанавливается.



По факту инцидента организована проверка прокуратуры.