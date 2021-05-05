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В московском отеле «Вечный зов» случился пожар

4 мая в 11:56 Общество 0 393 Карина Мелова
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Как сообщил ТАСС источник из Главного управления МЧС по Москве, сегодня в 03:27 на первом этаже и частично в коридоре пятиэтажного отеля «Вечный зов», расположенного на 6-й Кожуховской улице, начался пожар. Общая площадь возгорания, которому присвоили повышенный II номер сложности, достигла ста квадратных метров.

О данном происшествии представитель экстренных служб сообщил следующее: «Двое пострадавших умерли в больнице. Взрослые, спасти их не удалось». Он пояснил, что общее количество постравших – 18 (10 из них детского возраста). Для оказания помощи в медицинские учреждения доставлены 14 человек, включая 8 детей. Следственный комитет, однако, заявил о смерти одного человека.

Результатом пожара стало значительное задымление, которое перешло на все этажи гостиницы, где находились 305 постояльцев, в том числе 114 детей, прибывших в столицу на слет кадетов. Предположительно, возгорание стало следствием короткого замыкания. Точная причина устанавливается.

По факту инцидента организована проверка прокуратуры.
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