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Определен наиболее состоятельный россиянин

4 мая в 12:54 Общество 0 383 Карина Мелова
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Согласно ежедневному рейтингу самых богатых людей земного шара Bloomberg Billionaires Index, на сегодняшний день наиболее состоятельным россиянином является глава холдинга «Интеррос» и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин (ист.: Прайм).

По данным BBI, сейчас г-ну Потанину принадлежат 32 миллиарда долларов. При этом уточняется, что в этом году его потери составили 622 миллиона долларов, а заработок – немногим свыше 2 миллиардов.

Вторым российским богатеем в международном рейтинге признан предприниматель, миллиардер, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого достигает 28,4 миллиарда долларов.

Единственная представительница женского пола в вышеназванном перечне – основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Известно, что с начала текущего года ее прибыль составила 443 миллиона долларов. Всего она владеет 9,53 миллиарда.
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