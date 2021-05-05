Определен наиболее состоятельный россиянин

Согласно ежедневному рейтингу самых богатых людей земного шара Bloomberg Billionaires Index, на сегодняшний день наиболее состоятельным россиянином является глава холдинга «Интеррос» и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин (ист.: Прайм).



По данным BBI, сейчас г-ну Потанину принадлежат 32 миллиарда долларов. При этом уточняется, что в этом году его потери составили 622 миллиона долларов, а заработок – немногим свыше 2 миллиардов.



Вторым российским богатеем в международном рейтинге признан предприниматель, миллиардер, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого достигает 28,4 миллиарда долларов.



Единственная представительница женского пола в вышеназванном перечне – основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Известно, что с начала текущего года ее прибыль составила 443 миллиона долларов. Всего она владеет 9,53 миллиарда.