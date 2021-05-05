Брачный союз четы Гейтсов дал трещину

По истечении 27 лет брака один из основателей известнейшей корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем Twitter-аккаунте объявил о разводе с женой Мелиндой.



Так, в сообщении говорится: «После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак». Однако пара уточняет, что готова и в дальнейшем сотрудничать по вопросам деятельности открытого ею благотворительного фонда с активом, размер которого достигает около 50 миллионов долларов.



Напомним, основанный в Сиэтле фонд занимается всемирным усовершенствованием здравоохранения, снижением уровня нищеты, увеличением образовательных возможностей и доступа к ИТ. В частности, благотворительная организация выделила сотни миллионов долларов на создание прививочного препарата от коронавируса и оказание помощи самым уязвимым слоям населения на фоне пандемии.



Финансовые подробности бракоразводного процесса Гейтсов не предаются огласке. По данным издания Forbes, Биллу Гейтсу принадлежат 130,5 миллиарда долларов, что ставит его на четвертую позицию в перечне самых богатых людей мира. Мелинда Гейтс признана пятой наиболее влиятельной женщиной земного шара.