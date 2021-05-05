Суточный прирост заболевших Covid-19 в РФ составил 7975 случаев

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Российской Федерации за последние 24 часа выявлено 7975 новых случаев инфицирования. Эта цифра на 2,64 % превышает аналогичный показатель предыдущего дня – 7770 случаев (минимум с 26 сентября). За весь период пандемии в России подхватили опасный вирус свыше четырех миллионов человек, а именно 4 847 489.



Число летальных исходов вследствие Covid-19 за минувшие сутки равно 360. Вчера от этого заболевания умерли 337 человек (на 6,82 % меньше сегодняшнего количества). Всего в стране скончались 111 895 пациентов, у которых диагностировали коронавирус.



За сутки зарегистрировано 7506 случаев выздоровления. Суммарное количество избавившихся от болезни за все время ее распространения достигло 4 464 550.



4 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил инициатором вакцинирования относящихся к группе риска пациентов (людей преклонного возраста, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом) перед выпиской из стационарных отделений медучреждений. Напомним: программа массовой вакцинации в России была запущена 18 января (ист.: «Ъ»).