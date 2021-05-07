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В Белоруссии разработали вакцину от коронавируса

Сегодня в 14:23 Общество 0 117 Карина Мелова
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Политический лидер Белоруссии А. Лукашенко анонсировал создание 6 мая в республике вакцины от коронавируса. Как известно, в феврале Белоруссия получила российские технологии для изготовления прививочного препарата от опасной инфекции.

Так, белорусское агентство БелТА цитирует президента республики: «В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину».

Александр Лукашенко не дает гарантий стопроцентной эффективности разработанных вакцин от очередных мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – разъясняет президент Белоруссии, в декабре отказавшийся ставить прививку от Covid-19.

Уточним: на сегодняшний день в республике всего зарегистрировано свыше 364 000 случаев инфицирования коронавирусом. От этой болезни умерли более 2600 человек (ист.: «Ъ»).
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