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Теракт в казанской гимназии: есть раненые и погибшие

11 мая в 13:56 Общество 0 561 Карина Мелова
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Утром 11 мая в СМИ поступила информация о стрельбе и взрыве, организованных в казанской гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи. Прежде от представителя правоохранительных органов «Ведомостям» стало известно о гибели 9 человек и ранении одиннадцати. В текущий момент количество раненых увеличилось до 30. В процессе стрельбы подростки выпрыгивали в окна и получали травмы. 18 детей для оказания медицинской помощи доставлены в больницу, состояние 6 из них оценивается как крайне тяжелое.

Одного из террористов задержали. Им оказался 19-летний молодой человек, который ранее учился в данной школе (ист.: Telegram-канал Baza). Также задержан предполагаемый 41-летний сообщник Рамиль Мухамедшин. По данным ТАСС и «Интерфакс», второй нападавший был застрелен силовиками на четвертом этаже учебного заведения. Сведений о его личности нет.

В столице Татарстана введен режим контртеррористической операции. В школьных учебных заведениях отменены уроки на второй смене.
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