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Выросло количество пострадавших при теракте в казанской гимназии

12 мая в 13:52 Общество 0 304 Карина Мелова
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Как известно, вчера, 11 мая, в казанской школе № 175 произошла стрельба, в результате которой погибло 9 человек. Изначально сообщалось о 21 пострадавшем в результате теракта. В итоге эта цифра увеличилась до 23, о чем стало известно в ходе пресс-конференции, на которой Лейла Фазлеева (заместитель премьер-министра Республики Татарстан) делилась информацией об оказании медицинской помощи тем, кто в ней нуждался.

«На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека – 20 детей и трое взрослых», – уведомила г-жа Фазлеева и уточнила, что по состоянию на сегодняшнее утро состояние всех поступивших в медучреждение после стрельбы в школе стабильное, с находящимися в тяжелом состоянии ведется работа.

По словам замминистра здравоохранения Татарстана – начальника управления здравоохранения г. Казани Владимира Жаворонкова, пострадавших стало больше из-за выявления повреждений у детей уже после их ухода домой. «Тяжелых или средней степени тяжести [среди этих пострадавших] нет», – подчеркнул он (ист.: ТАСС).
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