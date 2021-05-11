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DiDi предоставляет скидку до 90 % на поездки медработникам, задействованным в вакцинации против коронавируса

17 мая в 11:45 Общество 0 533 Карина Мелова
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Компания DiDi объявила о предоставлении скидки для клиентов-медиков, участвующих в программе вакцинации от Covid-19.

Так, в уведомлении агрегатора скзано: «DiDi запустил программу поддержки медицинских специалистов, занятых в вакцинации против Covid-19, в России. Во всех городах присутствия DiDi они смогут заказать поездки со скидкой до 90 % – через специальную кнопку в приложении DiDi Help. Этот проект – часть глобальной инициативы DiDi с общим фондом в $10 млн, направленной на снижение распространения Covid-19, которая была запущена в 2020 году».

Компания собирается внедрять инициативу при содействии местных властей и органов здравоохранения, от которых, как ожидается, она получит информацию о медицинских учреждениях и медиках, непосредственно занятых в кампании по вакцинации. По словам PR-директора DiDi в РФ Ирины Гущиной, таким образом агрегатор благодарит и поддерживает тех, кто организовывает и выполняет программу вакцинации.

Агрегатор DiDi начал функционировать в РФ в августе прошлого года. Сейчас воспользоваться сервисом можно в 36 российских городах.
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