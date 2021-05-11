Срочная эвакуация в казанской гимназии № 175

В школу № 175 г. Казани сегодня утром пришло письмо от якобы сообщника Ильназа Галявиева, который 11 мая начал стрельбу в учебном заведении, в результате которой погибли 7 учеников и 2 учителя, пострадали 36 человек (ист.: заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди для ТАСС).



В срочном порядке была проведена эвакуация 359 детей и 27 штатных работников, были выполнены все необходимые действия. На место события для проверки здания гимназии прибыли сотрудники правоохранительных органов, установившие, что вызов был ложным. Как сообщили информагентству в казанской мэрии, ученики вернулись в школу.



Градоначальник Казани Ильсур Метшин поставил задачу оперативно расследовать ложные обращения по поводу закладывания взрывных устройств в учебные заведения. «На фоне этих событий находятся люди, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах, подогревают тревогу людей», – заявил он.