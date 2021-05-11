Поступило анонимное сообщение о минировании практически всех важных общественных мест в столице

Источник, представляющий московские экстренные службы, поделился с информагентством «РИА Новости» сведениями о поступлении анонимного сигнала о якобы «минировании» всех вокзалов, аэропортов, станций метро и гостиницы «Космос».



Все вышеназванные локации инспектируют сотрудники оперативных служб, при этом на данном этапе об эвакуации людей речь не идет.



Напомним, что в прошлом году по запросу Генеральной прокуратуры Роскомнадзор закрыл доступ к нидерландскому зашифрованному почтовому сервису Smartmail.com, посредством которого были отправлены неправдивые сообщения о минировании приблизительно 16 тысяч объектов.