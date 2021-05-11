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Поступило анонимное сообщение о минировании практически всех важных общественных мест в столице

25 мая в 13:59 Общество 0 436 Карина Мелова
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Источник, представляющий московские экстренные службы, поделился с информагентством «РИА Новости» сведениями о поступлении анонимного сигнала о якобы «минировании» всех вокзалов, аэропортов, станций метро и гостиницы «Космос».

Все вышеназванные локации инспектируют сотрудники оперативных служб, при этом на данном этапе об эвакуации людей речь не идет.

Напомним, что в прошлом году по запросу Генеральной прокуратуры Роскомнадзор закрыл доступ к нидерландскому зашифрованному почтовому сервису Smartmail.com, посредством которого были отправлены неправдивые сообщения о минировании приблизительно 16 тысяч объектов.
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