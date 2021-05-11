Ил-76 МЧС РФ доставил россиян из сектора Газа на родину

В четверг, 27 мая, в столичном аэропорту Домодедово приземлилось воздушное судно Ил-76 МЧС России, доставившее на родину из Каира граждан РФ, которые покинули сектор Газа из-за эскалации конфликта между Палестиной и Израилем (ист.: «Известия»).



Самолет, на борту которого находились 64 россиянина, вылетел из Каира около 01:10 МСК. Рейс был выполнен в соответствии с распоряжением, отданным 20 мая президентом РФ Владимиром Путиным, с целью организации эвакуации из сектора Газа нуждающихся в этом граждан России и стран СНГ.



Чтобы улететь в Москву, 26 мая в международный аэропорт Каира прибыло более 60 человек, на 3 автобусах вывезенных из сектора Газа через КПП «Рафах» между анклавом и Египтом.



Согласно данным российского представительства при Палестинской национальной администрации, по состоянию на вчера перечень на эвакуацию из сектора Газа содержит имена свыше 400 граждан РФ и стран СНГ.