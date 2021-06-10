Поступило сообщение о минировании Государственной думы и Московской городской думы

Сегодня, 22 июня, информагентство ТАСС, ссылаясь на источник в органах правопорядка, сообщило о поступлении анонимного уведомления о закладке взрывных устройств в зданиях Государственной думы и Московской городской думы. По данным сотрудников издания, тревога оказалась ложной.



В частности, в беседе с журналистами представитель правоохранительных органов поделился такими сведениями: «Накануне неизвестные прислали на электронную почту информацию о том, что здание Госдумы и Мосгордумы заминированы. На место выезжали сотрудники полиции, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено».



Сообщается, что в данный момент полиция разыскивает неизвестных уведомителей. Идет проверка по этому факту.