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Поступило сообщение о минировании Государственной думы и Московской городской думы

Сегодня в 11:26 Общество 0 110 Карина Мелова
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Сегодня, 22 июня, информагентство ТАСС, ссылаясь на источник в органах правопорядка, сообщило о поступлении анонимного уведомления о закладке взрывных устройств в зданиях Государственной думы и Московской городской думы. По данным сотрудников издания, тревога оказалась ложной.

В частности, в беседе с журналистами представитель правоохранительных органов поделился такими сведениями: «Накануне неизвестные прислали на электронную почту информацию о том, что здание Госдумы и Мосгордумы заминированы. На место выезжали сотрудники полиции, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено».

Сообщается, что в данный момент полиция разыскивает неизвестных уведомителей. Идет проверка по этому факту.
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