В России объявлена минута молчания в память о погибших в ВОВ

Глава российского государства Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Она настала в 12:15 по московскому времени, поскольку в это время в 1941 г. советское правительство уведомило граждан об атаке нацистской Германии на Советский Союз. С прошлого года минута молчания синхронно проходит во всех субъектах РФ.



Прежде чем анонсировать минуту молчания, президент России посетил Могилу Неизвестного солдата в Александровском саду, где возложил цветы к мемориалу. Он также выступил с речью, в которой подчеркнул, что его страна сохранит память и правду о ВОВ: «Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все будем делать, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой».



В ночь на 22 июня в Российской Федерации была организована международная акция «Огненные картины войны», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участники события выстраивали на асфальте рисунки из свечей, изображавшие вклад населенного пункта или региона в Великую Победу.

По материалам «Известий»