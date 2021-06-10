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В России объявлена минута молчания в память о погибших в ВОВ

22 июня в 14:10 Общество 0 269 Карина Мелова
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Глава российского государства Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Она настала в 12:15 по московскому времени, поскольку в это время в 1941 г. советское правительство уведомило граждан об атаке нацистской Германии на Советский Союз. С прошлого года минута молчания синхронно проходит во всех субъектах РФ.

Прежде чем анонсировать минуту молчания, президент России посетил Могилу Неизвестного солдата в Александровском саду, где возложил цветы к мемориалу. Он также выступил с речью, в которой подчеркнул, что его страна сохранит память и правду о ВОВ: «Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все будем делать, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой».

В ночь на 22 июня в Российской Федерации была организована международная акция «Огненные картины войны», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участники события выстраивали на асфальте рисунки из свечей, изображавшие вклад населенного пункта или региона в Великую Победу.
По материалам «Известий»
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