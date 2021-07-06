Не стало Владимира Меньшова

Сегодня, 5 июля, пресс-служба «Мосфильма» уведомила о кончине известного российского кинорежиссера Владимира Меньшова, который ушел из жизни от последствий Covid-19 в возрасте 81 года.



Сообщение выглядит следующим образом: «Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году».



Сотрудники киностудии выразили свои соболезнования семье, коллегам и близким Владимира Меньшова.



Дата и время прощания с деятелем культуры пока не называются.



26 июня в СМИ поступила информация о заболевании режиссера коронавирусом. Сообщалось, что Владимир Валентинович переносит болезнь в легкой форме. При этом он не смог посетить съезд партии «Справедливая Россия – За правду», кандидатом в депутаты от которой он был в 2021 г.