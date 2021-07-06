Жителям столицы QR-код для посещения заведений общепита будет приходить в СМС

Согласно уведомлению московского оперштаба, если жители столицы при постановке прививки оставят свой номер СНИЛС и телефонный номер, они получат QR-код для посещения заведений общепита в СМС.



«Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например «Спутником лайт», придет ссылка на QR-код по СМС», – разъясняют в оперштабе.



Как известно, номер СНИЛС необходим для получения QR-кода на федеральных ресурсах. При вакцинации следует тщательно изучать свои данные на наличие ошибок, чтобы не возникло проблем при предоставлении кода. Кроме того, москвичам приходят сообщения об отрицательном результате ПЦР-теста со ссылкой на код.



Начиная с 28 июня, в столичные рестораны и кафетерии разрешен вход исключительно с QR-кодом, доступным гражданам, перенесшим коронавирус в течение последних 6 месяцев, привитым или получившим отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без упомянутого кода разрешается посещать «летники» и веранды.