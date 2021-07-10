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В Московской области предотвращен теракт

9 июля в 14:16 Общество 0 381 Карина Мелова
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Ссылаясь на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий, информагентство ТАСС уведомило о взятии под стражу прибывшего из соседней страны мужчины-члена запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» организации, который подозревается в намерении совершить террористический акт в Подмосковье.

Согласно предоставленным следствием сведениям, 21-летний подозреваемый по доброй воле вступил в ряды ИГ, в июне подготовил план по осуществлению теракта и купил все, что требуется для создания взрывчатки.

Следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завел уголовное дело в отношении злоумышленника об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

«Благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области подозреваемый задержан, а террористический акт удалось предотвратить», – сообщила Ольга Врадий.
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