В Московской области предотвращен теракт

Ссылаясь на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий, информагентство ТАСС уведомило о взятии под стражу прибывшего из соседней страны мужчины-члена запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» организации, который подозревается в намерении совершить террористический акт в Подмосковье.



Согласно предоставленным следствием сведениям, 21-летний подозреваемый по доброй воле вступил в ряды ИГ, в июне подготовил план по осуществлению теракта и купил все, что требуется для создания взрывчатки.



Следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завел уголовное дело в отношении злоумышленника об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).



«Благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области подозреваемый задержан, а террористический акт удалось предотвратить», – сообщила Ольга Врадий.