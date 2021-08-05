В Московской области предотвращен теракт

Согласно уведомлению пресс-центра главного регионального следственного управления СК РФ, в Подмосковье задержали 21-летнего гражданина одного из соседних государств, предположительно, преследовавшего цель организовать террористический акт в России.



Так, текст сообщения гласит: «Он подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической длительности на территории России в интересах «ИГ» (террористической группировки «Исламское государство» – запрещена в РФ)».



Установлено, что мужчина стал членом террористической группировки и в июне текущего года составил план теракта в МО. С целью воплощения задуманного он купил все необходимое для создания взрывчатки. У иностранца оперативные сотрудники обнаружили мобильные телефоны, заготовку изготовленного в кустарных условиях взрывного устройства, а также инструменты для ее сборки.



На данном этапе выполняются экспертизы. В ответ на запрос следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заведено уголовное дело (ист.: «Ведомости»).