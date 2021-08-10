Главная > Общество

Авария в больнице Владикавказа

10 августа в 14:28 Общество 0 493 Карина Мелова
1 Изображение

Вчера, 9 августа, в больнице Владикавказа прорвала труба кислородной системы, вследствие чего кислород в систему не поступал в течение четырех минут. В момент инцидента в реанимации лежал 71 пациент, 13 человек были подключены к инвазивной системе вентиляции легких. Кратковременное отсутствие кислорода привело к смерти 9 пациентов.

Сегодня, 10 августа, количество погибших в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (Владикавказ) увеличилось до 11 человек, умерли еще 2 мужчины. Об этом СМИ узнали от врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.

По делу ЧП начата проверка прокуратурой Северной Осетии. Региональный СК завел уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть 2 и более лиц по неосторожности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Глава СК Александр Бастрыкин обязался лично следить за процессом расследования происшествия (ист.: «Ведомости»).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

ФТС: в текущем году товарооборот в РФ достигнет допандемийных объемов

Сегодня в 14:06 Торговля

Назначена дата жеребьевки по распределению мест партий в бюллетене на сентябрьских выборах

Сегодня в 13:14 Внутренняя политика

Россияне задолжали кредитным учреждениям около 24 триллионов рублей

Сегодня в 12:36 Банки и кредитование

Эксперт: коллективный иммунитет к коронавирусу превращается в миф

Сегодня в 11:36 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Рабочая «четырехдневка» возможна лишь при сохранении зарплаты Стоимость нефти Brent упала до $69,97 за баррель Пройди плановую госпитализацию – получи 10 тысяч рублей Истра: побег 5 заключенных из ИВС Члены ГД задумались о сертификатах на продукты и лекарства для малообеспеченных

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru