Авария в больнице Владикавказа

Вчера, 9 августа, в больнице Владикавказа прорвала труба кислородной системы, вследствие чего кислород в систему не поступал в течение четырех минут. В момент инцидента в реанимации лежал 71 пациент, 13 человек были подключены к инвазивной системе вентиляции легких. Кратковременное отсутствие кислорода привело к смерти 9 пациентов.



Сегодня, 10 августа, количество погибших в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (Владикавказ) увеличилось до 11 человек, умерли еще 2 мужчины. Об этом СМИ узнали от врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.



По делу ЧП начата проверка прокуратурой Северной Осетии. Региональный СК завел уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть 2 и более лиц по неосторожности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Глава СК Александр Бастрыкин обязался лично следить за процессом расследования происшествия (ист.: «Ведомости»).