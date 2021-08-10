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Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке

12 августа в 11:34 Общество 0 258 Карина Мелова
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Вследствие крушения вертолета Ми-8 на Камчатке зарегистрировано 8 летальных исходов. Воздушное судно компании «Витязь-Аэро» следовало в направлении Николаевка – озеро Курильское – вулкан Ходутка, когда быловынуждено совершить жесткую посадку около Курильского озера Кроноцкого заповедника. Предположительно, на борту было 16 человек: 13 пассажиров и 3 члена экипажа. По словам и. о. министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой, жизни выживших ничто не угрожает.

В поисково-спасательных работах задействованы 45 человек и 8 единиц техники (ист.: МЧС России). Как уведомил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, к этому составу присоединятся военные, управляющие подводными роботизированными аппаратами, что поможет опуститься к затонувшему в озере вертолету. Для родных и близких пассажиров и членов команды вертолета в региональном главке МЧС РФ работает телефон горячей линии 8 (4152) 30-10-99.

Следственным комитетом было заведено уголовное дело. При этом Дальневосточная транспортная прокуратура обязалась проинспектировать выполнение законодательства о безопасности полетов.

Сообщается, что перед началом полета Ми-8 прошел осмотр, а в прошлом году имел место капремонт воздушного судна. По предварительным данным, причиной падения стали отказ двигателя и ошибка пилотирования.
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