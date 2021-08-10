В МО задержаны 2 беглеца из истринского ИВС

Правоохранительным органам удалось поймать 2 беглецов, самовольно покинувших истринский изолятор временного содержания 6 августа (ист.: ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк).



«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», – сообщила помощник министра внутренних дел РФ.



В момент задержания 34-летний Иван Цуркану и 35-летний Денис Грозаву находились на съемной квартире в Подольске Московской области совместно с арендаторами жилья, которым предъявлено подозрение в содействии побегу посредством предоставления укрытия злоумышленникам. В задержании главную роль сыграли местные жители, узнавшие по ориентировкам двух сбежавших из ИВС и сообщившие об этом в полицию. Четверых фигурантов дела доставили в территориальный отдел внутренних дел.



Органы правопорядка продолжают разыскивать еще 3 участников побега, среди которых Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. За сведения, способствующие поимке Мавриди, назначена награда от МВД РФ в размере 1 млн рублей.