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Мэр столицы разрешил в дальнейшем не отправлять на «удаленку» 30 % штата

Сегодня в 12:38 Общество 0 183 Карина Мелова
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13 августа столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о принятом властями решении отменить требование отправлять на «удаленку» в обязательном порядке 30 % штатного состава организаций и компаний.

Так, в личном блоге г-н Собянин поделился такими сведениями: «Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 % сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями».

Кроме того, температуру тела у сотрудников будут измерять не каждые 4 часа, а лишь перед началом рабочего дня. Также снимается требование о регулярной проверке не менее 10 % штата каждые 15 дней на коронавирус. Отныне разрешается беспрепятственно посещать зоопарки.

В то же время столичные власти советуют продолжать по возможности поддерживать удаленный режим работы организаций.

По словам мэра, на предстоящий порядок смягчения ограничений в Москве будут влиять такие факторы, как развитие пандемии и потенциальное появление новых штаммов коронавируса. «Очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас», – подчеркнул Собянин.
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