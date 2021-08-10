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Керчь продолжает потерпать от дождей

16 августа в 11:43 Общество 0 341 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной врио главы администрации Керчи Святослава Брусакова, город продолжает потерпать от наводнений, вызванных поднятием уровня воды в реках во время дождей, однако при этом власти делают все возможное, чтобы ситуация оставалась контролируемой (ист.: ТАСС).

«Все службы работают. Очень большой объем воды, и вода продолжает прибывать, но не критично, стараемся удержать ситуацию», – подчеркнул г-н Брусаков и сообщил о предстоящем в скором времени заседании оперштаба, организованном с целью составления плана борьбы с последствиями разрушительных действий чрезмерных осадков.

По словам представителя городской администрации, специалисты, включая работников служб городского хозяйства, а также военнослужащих Росгвардии и Минобороны, уже убрали заторы во всех «узких местах». Кроме того, идет эвакуация из Керчи тех, кто собирался покинуть Крымский полуостров.

Это уже третий раз за лето, когда на Крым обрушиваются настолько сильные проливные дожди. В конце июня от излишних осадков страдали Ялта и Керчь, в начале июля – Бахчисарайский район. И опять села Ленинского района и Керчь. В результате стихии погибли 2 человека, пострадали примерно 60. Без вести пропал 1 человек.
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