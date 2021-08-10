Вакцинированные россияне смогут выиграть в лотерею 100 000 рублей

Согласно датированному 18 августа уведомлению правительственной пресс-службы, кабинет министров РФ признал установленным порядок розыгрыша денежных призов среди привитых от коронавируса граждан старше 18 лет. Председатель правительства Михаил Мишустин уже поставил свою подпись под соответствующим постановлением.



Так, кабмин сообщает: «Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей».



О победе участников будут информировать на портале «Госуслуги» и в push-уведомлениях. Кроме того, итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, а также в СМИ (ист.: ТАСС).



Проводить розыгрыш призов поручено АО «Гознак». В течение осени для выявления победителей 2 раза будет применяться технология алгоритма случайной выборки среди всех лиц, вакцинированных до момента проведения розыгрыша. Выигранные деньги будут в течение 6 месяцев зачисляться на карты «Мир». Для их получения победители должны будут в течение 3 месяцев с даты прихода уведомления оставить номер своей банковской карты в личном кабинете на портале «Госуслуги».