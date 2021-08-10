Федеральной службой безопасности обезврежены члены запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад»

Очередная специальная операция Федеральной службы безопасности закончилась обезвреживанием 31 члена межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Задержания были проведены в столице, Якутске, Новосибирской области и Красноярском крае (ист.: ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ).



Так, сообщение ЦОС гласит: «Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках специальной операции в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников».



Согласно предоставленным ФСБ сведениям, деятельность злоумышленников включала привлечение и переправку рекрутов в область боевых действий, спонсирование участников террористической организации в Сирии и призывы к совершению терактов.



У членов группировки обнаружены видеоматериалы с пропагандой «Катиба Таухид валь-Джихад», электронные носители данных, запрещенная литература религиозного характера и банковские карты. Заведены уголовные дела. Ведется оперативно-розыскная работа.