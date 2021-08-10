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Полтора миллиона за Мавриди!

Сегодня в 11:49 Общество 0 185 Карина Мелова
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Ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Российской Федерации, информагентство ТАСС уведомляет об увеличении суммы денежного вознаграждения за содействие в розыске Александра Мавриди, самовольно покинувшего истринский изолятор временного содержания 6 августа вместе с четырьмя другими заключенными, с одного до полутора миллионов рублей.

В частности, сообщение гласит: «Министерство внутренних дел РФ увеличило до 1 млн 500 тыс. рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи».

По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 ноября прошлого года Мавриди пробрался на участок владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова в Подмосковье, где, после серии угроз и пыток, убил из арбалета «колбасного короля». бывшей в тот момент с Маруговым женщине удалось сбежать к соседям.

«6 августа 2021 года обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по г. о. Истра Московской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06», – сообщили в МВД.
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