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Депутаты задумались о продлении новогодних каникул для трудоустроенных пенсионеров

Сегодня в 12:42 Общество 0 173 Карина Мелова
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Народный избранник Евгений Федоров в письменном виде обратился к главе Министерства труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с инициативой по обеспечению трудоустроенных пенсионеров 4 дополнительными выходными в новогодние праздники (ист.: RT).

Так, текст письма выглядит следующим образом: «В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 г. до 9 января 2022 г., предоставив им четыре дополнительных выходных дня».

По словам г-на Федорова, его предложение вызвано продолжением распространения коронавируса в стране, представляющего большую угрозу для людей пожилого возраста, которые, невзирая на возможность заразиться, продолжают ходить на работу и посещать общественные места.

По данным Минтруда, в этот раз новогодние каникулы начнутся 31 декабря и будут длиться 10 дней. Как известно, в октябре 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин объявил 31 декабря 2021 г. нерабочим днем. Кроме того, ожидается, что выходной с 3 января (воскресенье) будет перенесен на 31 декабря (пятница).
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