Ногинск: взрыв газа в многоэтажке

8 сентября в многоэтажном доме, расположенном на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске, вследствие взрыва бытового газа на третьем этаже в 06:55, вызванного (предположительно) утечкой, произошло обрушение части внешней стены здания и перекрытий между четвертым и пятым этажами. Экстренные службы зафиксировали отсутствие возгорания, нанесение урона 24 квартирам и полное разрушение семнадцати из них, повреждение припаркованных рядом автомобилей, а также нарушение взрывной волной остекления в соседних зданиях.



Сообщается о гибели мужчины и женщины и ранении пяти (девяти по данным Минздрава МО и МЧС). Среди пострадавших есть дети 5 и 11 лет. Все пострадавшие отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Произведена эвакуация из дома свыше 170 жильцов, из них 51 из подъезда, в котором произошел взрыв. Существует вероятность нахождения трех человек под завалами.



На месте ЧП прибыли более 120 человек и 30 единиц техники, работают сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С вопросами по поводу происшествия можно обращаться на горячую линию по номеру 8-495-542-21-41.

По материалам ТАСС