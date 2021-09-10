Сообщается уже о пяти погибших вследствие взрыва газа в многоэтажке в Ногинске

Согласно информации, предоставленной ТАСС Главным управлением МЧС по МО, на данный момент насчитывается пять погибших вследствие взрыва бытового газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске.



В частности, источник информагентства сообщил: «Под завалами обнаружено тело пятого погибшего». Им оказался ребенок. Продолжаются поиски еще двух человек. Поисково-спасательные службы разбирают завалы. По последним сведениям, всего пострадавших 15 человек, из них 2 ребенка. 6 людям оказывают медицинскую помощь в больнице.



8 сентября в многоэтажке, расположенной на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске, вследствие взрыва бытового газа на третьем этаже в квартире многодетной семьи в 06:55 произошло обрушение части внешней стены здания и перекрытий между четвертым и пятым этажами. Экстренные службы зафиксировали нанесение урона 24 квартирам и полное разрушение семнадцати из них, повреждение припаркованных рядом автомобилей, а также нарушение взрывной волной остекления в соседних зданиях.



Напомним, получить ответы на вопросы по поводу происшествия можно на горячей линии по номеру телефона 8-495-542-21-41.