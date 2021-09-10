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Предоставляемые «Госуслугами» возможности снова расширяются

14 сентября в 11:56 Общество 0 435 Карина Мелова
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Правительственный канал в мессенджере Telegram сообщил, что теперь выписки из отделов ЗАГС граждане смогут брать на по портале «Госуслуги», на котором появился новый сервис от Федеральной налоговой службы и Минцифры.

Так, уведомление гласит: «Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например недвижимости». Желающим взять выписку необходимо открыть раздел «Документы и данные» и выбрать в нем пункт «Семья и дети». В случае оформления подписки в личный кабинет пользователя всегда будут поступать «свежие» данные.

В начале осени Министерство внутренних дел анонсировало запуск на портале сервиса регистрации граждан РФ по месту пребывания. Для этого нужны подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и права, зарегистрированные в Едином госреестре недвижимости. 1 июля 2022 года на портале начнет действовать функция регистрации детей в возрасте до 14 лет.

По словам Максута Шадаева, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в скором будущем в личном кабинете на портале гражданам будет открыт доступ к электронным назначениям врача, результатам анализов, рецептам, медицинским исследованиям и пр.
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